Suudi Arabistan Sivil Savunması, Cidde ve Riyad dahil tehlike uyarılarını kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Suudi Arabistan Sivil Savunması, Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin saldırıları nedeniyle Cidde ve Riyad da dahil olmak üzere farklı noktalar için yayımladığı tehlike uyarılarını kaldırdı.

Suudi Arabistan Sivil Savunması gece saatlerinden bu yana Cidde, Taif, Yanbu, Ula, Khamis Mushait, Jazan, Abha, Farasan, Riyad ve El Harj için acil durum uyarısı yayınladı. Bölge sakinlerinin cep telefonlarına Ulusal Erken Uyarı Platformu aracılığıyla mesaj gönderildi. Mesajda, "Bölge, düşmanca bir hava tehdidi altında" ifadesi kullanıldı. Bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durmaları ve resmi güvenlik talimatlarına uymaları istendi. Gece saatlerinde başkent Riyad'da patlama sesleri duyuldu.

Suudi Sivil Savunması saatler sonra tehlikenin geçtiğini bildirerek uyarıları kaldırdı.

Ne olmuştu?

Yemen'in en kalabalık bölgelerini ve kuzeyinin büyük bir kısmını kontrol eden İran destekli Husi milisleri, Temmuz ayında Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan ettiklerinden beri ülkeye saldırılar düzenliyor ve Kızıldeniz'deki Suudi gemilerini hedef alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı