Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Hudeyde'ye saldırı düzenlendiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Husilerin kontrolündeki Hudeyde'ye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı öncesi sivillere tahliye uyarısı yapan koalisyon, Hudeyde Limanı'ndaki operasyonel kabiliyetlerin hedef alındığını bildirdi.
Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Husilerin kontrolündeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Temmuz ayında yeniden alevlenen iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, hükümete destek amacıyla Husilerin kontrolündeki bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Husilerin kontrolündeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırı öncesinde sivillere tahliye uyarısında bulunan koalisyon yaptığı açıklamada, "Hudeyde Limanı'ndaki operasyonel kabiliyetleri hedef aldık" ifadelerini kullandı.