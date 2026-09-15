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Suudi Arabistan’dan Yemen’e son 24 saatte 52 hava saldırısı

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Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın son 24 saatte Yemen topraklarına 52 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen topraklarına 52 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'de "sivil altyapıyı" hedef alan 52 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz, el-Cevf, el-Beyda, Saada ve Amran vilayetlerindeki bölgeleri hedef aldığını söyledi. Saree, Suudi Arabistan'ın Taiz'e düzenlediği saldırılarda okullar, köprüler ve yollar dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef aldığını aktararak, "Bu vahşi saldırılar cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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