Suudi Arabistan'da düşen İHA parçaları nedeniyle 6 evde hasar oluştu

Suudi Arabistan'ın El-Harj bölgesinde düşürülen insansız hava aracının (İHA) enkazı nedeniyle 6 evde hasar meydana geldi.

İran, ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürürken, Suudi Arabistan saldırıları hava savunma sistemleriyle önleme çalışıyor.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El Harc bölgesinde düşen İHA parçaları nedeniyle 6 evde hasar meydana geldiği ifade edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı. - EL HARC

Kaynak: İhlas Haber Ajansı