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Suudi Arabistan'da dolu ve sağanak etkili oldu, yetkililer sel riskine karşı uyardı

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Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme başta olmak üzere çeşitli bölgelerde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ani sel riskine karşı halkı güvenli yerlerde kalmaya, vadilerden uzak durmaya ve sel sularında yüzmekten kaçınmaya çağırdı.

Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme başta olmak üzere çeşitli bölgelerde dolu yağışı etkili olurken, yetkililer ani sel riskine karşı vatandaşları uyardı.

Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme başta olmak üzere çeşitli bölgelerde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ani sel riskine karşı halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Müdürlük, halka güvenli yerlerde kalmaları, vadilerden ve sel riski bulunan bölgelerden uzak durmaları, sel sularında yüzmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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