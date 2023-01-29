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Süt toplama tesisindeki korkutan patlama kamerada

3. Sayfa Haberleri

Süt toplama tesisindeki korkutan patlama kamerada

Sivas'ın Gemerek ilçesinde süt toplama tesisinde yaşanan korkutan patlama anbean kaydedildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde süt toplama tesisinde yaşanan korkutan patlama anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas- Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü yakınlarında yaşandı. Bir süt toplama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında patlama meydana geldi. Patlama anı yolda seyretmekte olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Yangın, Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yanan binada bulunan çok sayıda mutfak tüpü kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gemerek Kayseri Sivas 3. Sayfa Haberler

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