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Susuz'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı

Susuz'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı
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Kars'ta gerçekleştirilen operasyonda 7 pompalı tüfek, ruhsatsız bir tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Susuz'da polisin düzenlendiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezi ve Susuz ilçesinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 7 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör,

66 tabanca fişeği ve 95 kartuş ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 7 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 7 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli ve idari işlem yapıldı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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