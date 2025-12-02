Haberler

Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi girişinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 10 KM plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

