Susurluk'ta Sulama Göletinde Erkek Cesedi Bulundu

Susurluk'ta Sulama Göletinde Erkek Cesedi Bulundu
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir sulama göletinde yapılan arama çalışmaları sonucunda 32 yaşındaki T.D.'ye ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sulama göletinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin bölgede çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D.'ye ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Susurluk ilçesine bağlı Söğütçayır Mahallesi Yeni Mahalle Cevizli mevkiinde meydana geldi. Gölet kenarında ayakkabı ve şapka gören vatandaşların durumu jandarmaya ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 araç ve 8 personelle olay yerine intikal eden ekipler, gölet içerisinde yaptıkları arama çalışmaları sonucunda cesede ulaşıldı. Balıkesir İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin bölgede çobanlık yapan 32 yaşındaki T.D.'ye ait olduğu belirlendi. T.D.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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