Susurluk'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Susurluk'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Susurluk, Manyas ve Bandırma'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını Susurluk, Manyas ve Bandırma'dan gelen ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Susurluk ilçesine bağlı Okçugöl ile Muradiye mahalleleri arasında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Susurluk, Manyas ve Bandırma'dan sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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