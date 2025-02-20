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Susurluk'ta okul bahçesindeki odunlukta yangın çıktı

Susurluk'ta okul bahçesindeki odunlukta yangın çıktı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Karapürçek Şehit Mesut Nayman İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan odunlukta yangın çıktıOlay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Karapürçek Şehit Mesut Nayman İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan odunlukta yangın çıktı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple okul bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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