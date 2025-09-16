Haberler

Susurluk'ta Kamyonla Çarpışan Tofaş Otomobilde 2 Yaralı

Susurluk'ta Kamyonla Çarpışan Tofaş Otomobilde 2 Yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tofaş otomobil kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Balıkesir-Bandırma kara yolu Susurluk Göbel Mahallesi Fide Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyreden 10 APS 206 plakalı kamyon ile 10 SE 938 plakalı Fiat Palio marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü F.N.Y. ile yolcu Ş.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki F.N.Y. ile kamyon sürücüsü N.E.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
