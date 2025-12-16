Susurluk'ta tır kazası
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tır kazasında yaralanan olmadı. İki tırın çarpışması sonucu maddi hasar oluştu.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki tırın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Susurluk Bursa istikametinde meydana gelen kazada, 34 FBU 301 plakalı tır ile 45 ANP 988 plakalı tır aynı şeride direksiyonu kırınca çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, yan yana çarpışan tırlarda maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa