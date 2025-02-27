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Susurluk'ta Çatı Çalışması Sırasında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, apartmanın çatısında çalışan Mithat Akdoğan, plastik panele basarak dengesini kaybetti ve apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir apartmanın çatısında çalışma yapan 58 yaşındaki Mithat Akdoğan, plastik panele basması sonucu apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Burhaniye Mahallesi Handere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatısında çalışan bir ustanın yanına çıkan Mithat Akdoğan, plastik panele basınca panel kırıldı. Dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Akdoğan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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