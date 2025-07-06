Susurluk'ta Çalılık Alanında Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ilıcaboğazı Mahallesi kırsalında çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği ile Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı Aksakal Müfrezesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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