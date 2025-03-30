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Suşehri'nde Drift Atan Sürücüye 52 Bin TL Ceza ve Ehliyetine El Konuldu

Suşehri'nde Drift Atan Sürücüye 52 Bin TL Ceza ve Ehliyetine El Konuldu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 52 bin 368 TL para cezası uygulandı, ehliyeti 60 gün boyunca alındı ve aracı trafikten men edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye hem 52 bin 368 TL para cezası uygulandı hem de ehliyetine 60 gün el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sanayi Sitesi içerisinde güvenlik kameralarından bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti. Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde 52 bin 368 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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