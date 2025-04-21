Süs Havuzu Faciasında İşletme Sahibi Gözaltına Alındı

Süs havuzu faciasında işletme sahibi gözaltına alındı

Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili işletme sahibi E.F. gözaltına alındı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri havuzda yaptıkları incelemede havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.