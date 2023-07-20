Antalya'da Survivor yarışması ile ünlenen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sokak ortasında sopayla darp etti. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Survivor Hikmet, başcazgırı Dede'yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti

ANTALYA - Antalya'da Survivor yarışması ile ünlenen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla sokak ortasında darp etti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1107 sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz ile Bayram Ali Dede, telefonda tartışma yaşadı. Ardından sokakta buluşan ikiliden Hikmet Tuğsuz, Bayram Ali Dede'yi otomobilden inip sopa ile bir anda darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Dede'ye Tuğsuz, uzun süre sopayla vurmaya devam etti. Araçtan inen bir diğer kişi ise Hikmet Tuğsuz'a engel olmak istese de başarılı olamadı.

Çevreden bir kişinin, "Hikmet abi yapma" diye bağırdığı da görüntülere yansırken, aldığı darbelerle hastanelik olan Dede, polise şikayetçi oldu.