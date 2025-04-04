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Survivor'da korkutan anlar! Aniden yere yığıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı

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"Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünün tanıtım videosunda izleyenleri korkutan anlar yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Volkan Çetinkaya, rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Çetinkaya'nın yardımına takım arkadaşları ve Survivor'un doktoru koştu. Acılar içinde yerde yatan yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rekabetin zirveye çıktığı Survivor All Star 2025, bu kez zorlu parkurlarla değil, yaşanan talihsiz bir olayla gündeme geldi. Survivor'un azimli isimlerden Volkan Çetinkaya, ödül oyunu sırasında bir anda yere yığıldı. Kameralara yansıyan korku dolu anlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

"Başım dönüyor" diyerek takım arkadaşlarına seslenen Volkan, saniyeler içinde kendini kaybetti. Müdahale için hemen sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının sağlık durumu Survivor takipçileri tarafından büyük merak konusu oldu.

Survivor'da korkutan anlar! Aniden yere yığıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yarışmacının yarışmaya devam edip edemeyeceği sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Volkan Çetinkaya, yarışmanın başından bu yana Gönüllüler takımının en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Survivor'da korkutan anlar! Aniden yere yığıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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