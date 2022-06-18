Kaçan kuzusunu almak isteyen yaşlı kadını darbedip polise "Eşekten düştü" dedi
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Adana'da 70 yaşındaki bir kadın, kaçan kuzusunu alabilmek için husumetli olduğu eşinin kuzeninin sürüsünün arasına girdi. Çıkan tartışmada yaşlı kadın darbedildiğini ifade ederken, sürünün sahibi ise kadının eşekten düştüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Benim kuzum sürüsüne karıştı. Benim dinime imanıma küfürler etti. Ben de 'sen kafirsin' dedim. O küfür ettikçe yüzüne tükürdüm. 'Eşekten düştü' diyormuş. Eşekten düşen böyle mi olur? Ben orada ölebilirdim. Canıma kastetti" dedi.
Kozan ilçesinde 4 yıl önce E.C.'nin köpeği, 3 çocuk annesi Elif Comert'in kuzusunu parçaladı. Bunun üzerine E.C. ile Comert arasında yaşanan anlaşmazlık, husumete dönüştü.
Önceki gün Comert'in beslediği kuzulardan biri, eşinin kuzeni E.C.'nin sürüsünün içerisine kaçtı. Kuzuyu almak için sürünün arasına giren Comert ile E.C. arasında tartışma çıktı. E.C., iddiaya göre Comert'i darbetti. Comert, çevredekiler tarafından götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi edilip, taburcu oldu.
Comert'in şikayeti üzerine E.C., gözaltına alındı. E.C.'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Ben bir şey yapmadım. Bana tükürürken eşekten düştü" dediği öğrenildi. E.C. ifadesinin ardından serbest kaldı.
Yaşadıklarını anlatan Elif Comert ise "Benim kuzum sürüsüne karıştı. Benim dinime imanıma küfürler etti. Ben de 'sen kafirsin' dedim. O küfür ettikçe yüzüne tükürdüm. 'Eşekten düştü' diyormuş. Eşekten düşen böyle mi olur? Ben orada ölebilirdim. Canıma kastetti" dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.