Kaçan kuzusunu almak isteyen yaşlı kadını darbedip polise &quot;Eşekten düştü&quot; dedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçan kuzusunu almak isteyen yaşlı kadını darbedip polise "Eşekten düştü" dedi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Adana'da 70 yaşındaki bir kadın, kaçan kuzusunu alabilmek için husumetli olduğu eşinin kuzeninin sürüsünün arasına girdi. Çıkan tartışmada yaşlı kadın darbedildiğini ifade ederken, sürünün sahibi ise kadının eşekten düştüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Benim kuzum sürüsüne karıştı. Benim dinime imanıma küfürler etti. Ben de 'sen kafirsin' dedim. O küfür ettikçe yüzüne tükürdüm. 'Eşekten düştü' diyormuş. Eşekten düşen böyle mi olur? Ben orada ölebilirdim. Canıma kastetti" dedi.

Kozan ilçesinde 4 yıl önce E.C.'nin köpeği, 3 çocuk annesi Elif Comert'in kuzusunu parçaladı. Bunun üzerine E.C. ile Comert arasında yaşanan anlaşmazlık, husumete dönüştü.

Önceki gün Comert'in beslediği kuzulardan biri, eşinin kuzeni E.C.'nin sürüsünün içerisine kaçtı. Kuzuyu almak için sürünün arasına giren Comert ile E.C. arasında tartışma çıktı. E.C., iddiaya göre Comert'i darbetti. Comert, çevredekiler tarafından götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi edilip, taburcu oldu.

Sürüye karışan kuzusunu almak isteyen 70 yaşındaki kadına 'dayak' iddiası

Comert'in şikayeti üzerine E.C., gözaltına alındı. E.C.'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Ben bir şey yapmadım. Bana tükürürken eşekten düştü" dediği öğrenildi. E.C. ifadesinin ardından serbest kaldı.

Yaşadıklarını anlatan Elif Comert ise "Benim kuzum sürüsüne karıştı. Benim dinime imanıma küfürler etti. Ben de 'sen kafirsin' dedim. O küfür ettikçe yüzüne tükürdüm. 'Eşekten düştü' diyormuş. Eşekten düşen böyle mi olur? Ben orada ölebilirdim. Canıma kastetti" dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Sürüye karışan kuzusunu almak isteyen 70 yaşındaki kadına 'dayak' iddiası

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - 3. Sayfa

Kozan 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title