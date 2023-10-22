Sürüklenen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Şehitlik Mahallesi Gündoğan köyü yolunda gerçekleşti. Traktörle tarlasından şeker pancarı yaprağı yükleyen Ersoy Güçlü (46), rampa inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktöre bağlı olan römork 200 metre sürüklendi. Sürüklenen traktörden düşen Güçlü, aldığı darbeler sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlü'nün cenazesi Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - TOKAT