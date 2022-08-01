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Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yapan 12 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye kurtarma botu yönlendirdi. KIYEM-6 can kurtarma botu açık denizde sürüklenen 12 metre boyundaki tekneyi bota yedekleyerek Gümbet Limanı'na yanaştırdı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Karaada Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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