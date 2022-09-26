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Sürüklenen tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Sürüklenen tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8,5 metre boyundaki tekne motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8,5 metre boyundaki tekne motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Kurtarma botu tarafından yedeklenen tekne Gümbet Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karaada Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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