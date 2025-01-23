Sürücünün Lastik Patlaması ve Jandarmanın Yardımı

Düzce(İHA) – Düzce'den Akçakoca ilçesine giden sürücü, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle yolda kaldı. Bijon anahtarı da kırılan sürücü çaresizlik içinde beklerken denetim yapan jandarma ekibi çaresiz sürücünün yardımına koştu.

Düzce'den Ankara plakalı aracı ile gece saatlerinde Akçakoca ilçesine giden bir sürücü, aracının lastiğinin patlaması sonucu yolda kaldı. Lastiğini değiştirmek için çabalayan sürücü bijon anahtarını da kırınca çaresizce yoldan geçecek araç beklemeye başladı. Bu sırada yol üzerinde seyir halinde trafik denetimi yapan Jandarma ekibini gören sürücü ekiplerden yardım istedi. Jandarma trafik ekipleri de sürücüye yardımcı oldu.

Jandarma trafik ekiplerinin de yardımıyla lastiğini değiştiren sürücü Jandarma ekiplerine teşekkür ederek Akçakoca İlçesi'ne gitmek için hareket etti. - DÜZCE