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Tokat'ta traktöre çarpma kazası: Saman balyası koymaya çalışırken otomobil çarptı

Tokat'ta traktöre çarpma kazası: Saman balyası koymaya çalışırken otomobil çarptı
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Tokat-Artova kara yolunda bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Traktör sürücüsü kazayı bildirmek için yola saman balyası koyarken başka bir otomobilin çarpmasıyla 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Tokat'ta diğer sürücülerin kazayı fark etmesi için yola saman balyası koyan traktör sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tokat-Artova kara yolu Altuntaş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (32) idaresindeki 60 BH 721 plakalı traktöre, aynı yönde seyreden A.E. (36) yönetimindeki 06 UL 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. yaralandı. Kazanın ardından traktör sürücüsü R.A., yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi için yola saman balyası koymak istedi. Bu sırada Ö.K. (37) idaresindeki 60 AAP 027 plakalı otomobil, traktör sürücüsü R.A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.A. ile A.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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