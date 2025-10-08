Sürücüden özür dilemek için geri dönen motosikletli, daha beterini yaptı

Bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken bir otomobilin yan aynasına çarptı. Çarpmanın ardından özür dilemek amacıyla durarak araca doğru geri döndü.

ÖZÜR DİLEMEK İSTERKEN TEKRAR ÇARPTI

Ancak motosikletli, geri gelme manevrası sırasında aynı otomobilin aynasına ikinci kez çarptı. Özür dileme girişimi sırasında yaşanan bu çift çarpışma anları, otomobil sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.