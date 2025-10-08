Haberler

Sürücüden özür dilemek için geri dönen motosikletli, daha beterini yaptı

Güncelleme:
Aynasına çarptığı sürücüden özür dilemek için geri dönen motosikletli, daha beterini yaptı. Motosikletli, aracın aynasına bir kez daha çarptı. O anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken bir otomobilin yan aynasına çarptı. Çarpmanın ardından özür dilemek amacıyla durarak araca doğru geri döndü.

ÖZÜR DİLEMEK İSTERKEN TEKRAR ÇARPTI

Ancak motosikletli, geri gelme manevrası sırasında aynı otomobilin aynasına ikinci kez çarptı. Özür dileme girişimi sırasında yaşanan bu çift çarpışma anları, otomobil sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
