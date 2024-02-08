Suruç'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Suruç ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde şüpheli S.D ve İ.D. isimli şahısları, durdurarak arama yaptı. Yapılan üst aramalarında, satışa hazır olarak 4 parça halinde toplam 36 gram Eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Şanlıurfa T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna Sevk edildi. - ŞANLIURFA