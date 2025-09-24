Suruç'ta Silahlı Saldırı: Bir Saldırgan Yakalandı, Diğeri Kaçtı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobile silahlı saldırı düzenleyen şahıslardan biri kaçarak mısır tarlasında izini kaybettirirken diğer saldırgan ise vatandaşlar tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlende sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aybastı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre araçla Aybastı kırsal Mahallesine giden Ali U. ile Sedat A.'yı motosikletle takip eden 2 kişi, silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda aracın arka camı kırılırken içerisinde bulunan Ali U. ile Sedat A. ise yaralanmadı. Saldırı sonrası motosikletle kaçmaya çalışan şahısları araçlarıyla takip eden Ali U. ve Sedat A., mahalledeki yakınlarını arayarak durumu anlattı. Yolu kapatan mahalleli, saldırganlardan birini yakalarken diğeri ise mısır tarlasına girerek yaya olarak kaçtı. Mahallelinin su verdiği şahıs, olayla bir alakası olmadığını, diğer şahsın ateş ettiğini iddia etti. Konuşmalarda şahısların Mardin'den geldiği yönünde ifadeler yer de aldı. Saldırıya uğrayan otomobilde ayrıca küçük bir çocuğun da olduğu ifade edildi.

Şüpheli aracın önünü kestiler

Öte yandan olay yerine gelen ve arka plakası olmayan bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar, önünü kesip içerisindeki sürücünün kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Vatandaşların olay yerinden ayrılmasına izin vermediği sürücünün otomobiliyle hızla uzaklaştığı, mahallelinin bir süre takip ettiği otomobilin tali yolları kullanarak izini kaybettirdiği belirtildi.

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, yakalanan şahsı karakola götürürken kaçan şahsı ile şüpheli aracın sürücüsünü yakalamak için ise çalışma başlattı. - ŞANLIURFA