Suruç'ta Elektrikli Bisiklet-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kamyon ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti, diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Çevre Yolu Kavşağında meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 63 AV 293 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonun elektrikli bisikletin üzerinden geçmesiyle sürücü Mehmet Çelik ile arkasında oturan yolcu Ahmet S., ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 52 yaşındaki Mehmet Çelik, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet S.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürerken, bölge sakinleri kavşakta yeterli güvenlik önlemleri bulunmadığını belirterek, sık sık yaşanan kazalara karşı kalıcı önlemler alınmasını talep etti. - ŞANLIURFA