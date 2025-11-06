Haberler

Suruç'ta Elektrikli Bisiklet-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Suruç'ta Elektrikli Bisiklet-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 52 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, diğer yaralının tedavisi devam ediyor. Bölge sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kamyon ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti, diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Çevre Yolu Kavşağında meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 63 AV 293 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyonun elektrikli bisikletin üzerinden geçmesiyle sürücü Mehmet Çelik ile arkasında oturan yolcu Ahmet S., ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 52 yaşındaki Mehmet Çelik, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet S.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürerken, bölge sakinleri kavşakta yeterli güvenlik önlemleri bulunmadığını belirterek, sık sık yaşanan kazalara karşı kalıcı önlemler alınmasını talep etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.