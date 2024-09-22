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Suruç'ta Çalıntı Motosiklet Denetimi: 7 Motosiklet Ele Geçirildi

Suruç'ta Çalıntı Motosiklet Denetimi: 7 Motosiklet Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çalıntı motosikletlere yönelik çalışmalar sonucunda 7 motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 7 adet motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 1 adet otoparka çekilme kaydı, 1 adet tescilsiz ve 5 adet şase- motor bloğu kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Motosikletler emniyet bahçesine çekilirken 1 kişi hakkında resmi evrakta sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçundan işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Suruç Suç

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