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Suruç'ta Avukat Darp Edildi

Suruç'ta Avukat Darp Edildi
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde müvekkilini ziyaret eden avukat, polis tarafından darp edildi. Olay, trafik cezası yüzünden gerginlik yaşayan sürücü ve polis arasında başladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde müvekkilinin yanına giden avukat, iddiaya göre polis ekipleri tarafından darp edildi.

Olay, Suruç Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracının farları çalışmadığı için ceza yazılacağını düşünen sürücü F.B. ile trafik polisi arasında gerginlik yaşandı ve şahıs 'polise mukavemet' gerekçesiyle gözaltına alındı. Sürücünün kuzeni olan, Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı Avukat Yılmaz Birden de müvekkili için karakola gitti. İddiaya göre, karakolda da devam eden gerginlik arbedeye dönüştü ve avukat kafasından yaralandı. Olayın ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan avukat Yılmaz, darp raporu alarak kendisine müdahale eden polislerden şikayetçi oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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