Suruç'ta Ahır Yangını Sırasında Hayvanlar Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan ahır yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ahırda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çevreyolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden besici, hayvanları dışarı çıkarttıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA