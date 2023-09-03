Suruç'ta 160 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan operasyonda, bir mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve kenevirler imha edildi.