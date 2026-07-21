Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Oylum mahallesinde meydana geldi. Sürmene-Oylum karayolunda bir kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan aşağıda bulunan fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada Hasan Aksayan hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı