Sürmene'de Selde Kaybolan Ali Kemal Demir İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası kaybolan Ali Kemal Demir için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağanak yağış nedeniyle oluşan selde kaybolan Demir'in izine ulaşmak için ekipler, arama operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki durumu değerlendiren yetkililer, her türlü önlemi alarak kaybolan şahsı kurtarmaya çalışıyor.
Sürmene'de selde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
TRABZON - Trabzon'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları sürüyor.