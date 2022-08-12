Suriyeliler Esad ile görüşmeye karşı çıkıyor Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ayaküstü görüşme gerçekleştirildiğinin kamuoyuna açıklamasının ardından Esad ile görüşmelerin başlaması ihtimaline karşı çıkan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'nda toplandı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ayaküstü görüşme gerçekleştirildiğinin kamuoyuna açıklamasının ardından Esad ile görüşmelerin başlaması ihtimaline karşı çıkan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'nda toplandı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Ekim 2021'de ayaküstü görüşüldüğünün açıklanmasının ardından Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Cerablus ilçesinde yaşayan Suriyeliler, "rejimi devireceğiz" sloganları attı. Esad ile görüşmelerin başlaması ihtimaline karşı çıkan Suriyeliler, Suriye bayrağı ile Karkamış Gümrük Kapısı'na yürüdü. Gümrük kapısında geçişler durduruldu. - CERABLUS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mevlüt Çavuşoğlu Cerablus Suriye 3. Sayfa Haberler

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