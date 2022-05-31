Gaziantep'te Suriyeli kadının yüzüne tekme atan saldırgan tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te Suriyeli kadının yüzüne tekme atan saldırgan tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e, bankta otururken tekmeyle saldıran Şakir Ç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir video milyonların vicdanını sızlattı. Gaziantep'te bir kişi, 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadının yüzüne tekme attı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burkarken sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntü üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşlı kadının tekmeyle darp edilmesine ilişkin görüntüleri inceleyen ekipler saldırganın Şakir Ç. olduğunu belirledi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Şakir Ç., 25 Aralık Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan savcılık sorgusunun ardından 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

S.Ç. ifadesinde yaşlı kadını çocuk hırsızına benzettiğini söyledi. Kentteki bir barda şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Şakir Ç.'nin "Fuhşa teşvik" dahil birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - 3. Sayfa

Gaziantep Engelli Suriye Sulh 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

abdullah asan:

Böyle şeref yoksunlarını ömür boyu hapise atmak lazım ne istiyorsun zavallı kadından benim yanımda yapacaktın bunu senin ciğerini sökerdim

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