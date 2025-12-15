Haberler

Avustralya'da silahlı saldırganı etkisiz hale getiren Suriyeli Ahmed kahraman ilan edildi

Güncelleme:
Sydney'de düzenlenen silahlı saldırıda bir saldırgana müdahale ederek silahını elinden alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, yaralanmasına rağmen kahramanlık gösterdi. Yeni Güney Galler Başbakanı, el-Ahmed'in cesaretini takdir etti.

Avustralya'nın Sydney şehrinde 16 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, saldırganlardan birinin üzerine atlayarak silahını elinden alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed kahraman ilan edildi.

Avustralya'nın Sydney şehrinde dün plajda düzenlenen saldırıda, saldırganlardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed kahraman ilan edildi. Halep Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2007 yılında Avustralya'ya göç eden El-Ahmed, saldırı sırasında bir saldırganın üzerine atlamış ve silahını elinden alarak saldırganı durdurmuştu.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, El-Ahmed'i "gerçek bir kahraman" olarak nitelendirerek, El-Ahmed'in saldırgana müdahale anlarının "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olduğunu söyledi. Minns, "Onun cesareti sayesinde bu gece birçok insan hayatta kaldı" dedi.

El-Ahmed'in amcası Muhammed el-Ahmed ise, El-Ahmed'in vicdanıyla hareket ettiğini belirterek, "Ahmed, duyguları, vicdanı ve insanlığıyla hareket ederek ileri atıldı, silahlı saldırganı durdurdu ve silahını elinden aldı" ifadelerini kullandı. Amca el-Ahmed, yeğeninin tesadüfen olay yerinde olduğunu, bir arkadaşıyla kahve içmeye çıktığını aktardı.

Saldırı sırasında omzundan ve elinden yaralanan El-Ahmed hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Sydney saldırısı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda dün baba-oğul iki saldırgan, Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmıştı. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganlardan birini vurarak etkisiz hale getirmiş, diğer saldırgan ise yaralı olarak yakalanarak gözaltına alınmıştı. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

