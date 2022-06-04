Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi - Haberler

Suriye'ye Polis Özel Hareket takviyesi Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları ile birlikte Kilis'e geldi. Suriye'ye Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri ile araçları ile birlikte Kilis'e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç'in teröristlerden temizleneceğini açıklamasından sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan polis özel hareket timleri Kilis'e ulaştı. Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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