Suriye Sınırına Zırhlı Araç ve Mühimmat Sevkiyatı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Askeri konvoy, sınıra doğru ilerledi.
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi.