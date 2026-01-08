Halep'in her noktasında silah sesleri duyuluyor

Suriye ordusunun Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonlara başlamasının ardından kentin pek çok noktasından silah sesleri duyuluyor. Kent semalarında ise roketler ve havan topları görülüyor.

Suriye hükümeti, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederek, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik nokta operasyonları başlattı. Operasyonun başlamasıyla birlikte kentin pek çok noktasından silah sesleri yükselirken, halk büyük panik yaşadı. Kent semalarında atıldığı hedeflere doğru ilerleyen roketler ve havan topları görüntülenirken, patlama sesleri duyuldu.

Suriye hükümetinin örgüt mevzilerine yönelik operasyonunun aralıksız devam edeceği belirtildi. - HALEP