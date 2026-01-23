Haberler

Suriye'de DEAŞ bağlantılı mahkumların tutulduğu El-Aktan Cezaevi, SDG'den temizlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka'da bulunan El-Aktan Cezaevi'nin kontrolünün Suriye ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Terörle mücadele kapsamında cezaevinin güvenliği için uzman ekipler oluşturuldu. DEAŞ mensuplarının Irak'a transfer edilmesi için misyon başlatıldığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rakka kentinde bulunan ve terör örgütü DEAŞ bağlantılı mahkumların tutulduğu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'nin kontrolünün ele geçirildiği bildirildi.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG unsurlarına yönelik operasyonları sürüyor. Suriye ordusu, Rakka kentinde bulunan ve DEAŞ bağlantılı mahkumların tutulduğu, SDG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'nin kontrolünü ele geçirdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele dairesi ve ilgili diğer kurumlardan, hapishanenin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içindeki güvenlik durumunun kontrol altına alınması görevlerini devralmak üzere uzman ekipler oluşturuldu" denildi.

Yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubunun Irak'a transferi için misyon başlatılmıştı

Pazar günü varılan kapsamlı bir entegrasyon anlaşması kapsamında, DEAŞ tutuklularının bulunduğu hapishanelerin sorumluluğunun Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyordu. SDG'den pazartesi günü yapılan açıklamada, El-Aktan yakınlarında Suriye hükümet güçleriyle çatışma yaşandığı ve hapishanenin hükümet güçleri tarafından ele geçirilmesinin "istikrarı tehdit eden ve kaos ile terörün geri dönüşüne zemin hazırlayabilecek ciddi güvenlik sonuçları doğurabileceği" iddia edilmişti.

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığı belirtilmiş, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" denilmişti. - RAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans