Suriye ordusu, Rakka kıraslındaki Tabka şehrinin kontrolünü ele geçirdi

Suriye ordusu terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonu kapsamında Rakka kırsalındaki Tabka şehrinin kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, terör örgütlerinden ayrılmak isteyen 483 örgüt mensubunun güvenlik güçleriyle iletişime geçtiğini belirtirken, 181 teröristin güvenli bir şekilde teslim alındığını belirtti.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik kapsamlı operasyonlarını sürdürüyor. Ordu, Fırat Nehri'nin doğusuna geri çekilmeye devam eden terör unsurlarını işgal ettikleri kentler ve kırsal bölgelerde etkisiz hale getiriyor. Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, Rakka kırsalındaki Tabka şehrinin PKK milislerinden tamamen temizlendiği ve şehrin tamamen Suriye ordusunun kontrolü altına alındığı bildirildi. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, askeri birliklerin devam eden ilerleyişi kapsamında Suriye ordusunun ülkenin en büyük barajı olan Fırat Barajı'nın kontrolünü de ele geçirdiğini aktardı.

"SDG, Tabka'dan çekilirken mahkum ve tutukluları infaz etti"

Suriye hükümeti, SDG örgütünün ve terör örgütü PKK'ya bağlı grupların, Tabka'dan çekilmeden önce ise bazı esirleri infaz ettiğini bildirdi. Hükümet, söz konusu faaliyeti sert bir dille kınadı. Suriye devletinin tüm vatandaşlarını koruma sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Bakan Mustafa, "Bu örgüt Suriye halkına ait bir güç gibi değil, sınır ötesi ajandalara hizmet eden bir yapı gibi hareket etmektedir. Kürt dili ve kültürü devletimizin asli bir parçasıdır ancak bu yapının yaşadığı hızlı çöküş, onların bu topraklara ait olmadığını kanıtlamıştır. Bu yapı hiçbir siyasi fikri olmayan, 70'li yılların kapalı ideolojilerini taşıyan bir organizasyondur" dedi.

Açıklamada, "Özellikle sivillerin de aralarında bulunduğu esirlerin infaz edilmesi, Cenevre Sözleşmeleri uyarınca tüm unsurlarıyla bir suç teşkil etmektedir. Uluslararası insancıl hukuka açıkça aykırıdır. Bu suç niteliğindeki davranış, SDG örgütünün milis karakterini ve sivilleri ile esirleri rehin alma yöntemlerini yansıtmaktadır. Suriye hükümeti hayatını kaybedenlerin ailelerine adil bir hukuki hesaplaşmanın sağlanacağı taahhüdünde bulunmakta ve uluslararası toplumu bu suçu kınamaya çağırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"483 terör örgütü mensubu güvenlik güçleriyle iletişime geçti"

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada ise terör örgütlerinden ayrılmak isteyen 483 örgüt mensubunun güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği ve bu kişilerden 181'inin güvenli bir şekilde teslim alındığı belirtildi.

Teröristler, Raşid Köprüsü'nü havaya uçurdu

Terör unsurları, Fırat Nehri'nin doğusuna geri çekilmeye devam ederken, nehirdeki Raşid Köprüsü'nü de havaya uçurdu. Suriye basını, SDG'nin Rakka kırsalındaki sabotaj faaliyetleri kapsamında Rakka'ya su taşıyan ana boru hattında da hasar oluştuğunu ve bu nedenle şehre su sağlanamadığı belirtildi.

SDG, Deyrizor'da sivil yerleşim yerlerini vuruyor

Deyrizor Valiliği ise SDG unsurlarının bölgedeki sivil yerleşkeleri hedef aldığına ilişkin bir açıklama yayımladı. Güvenlik önlemleri nedeniyle devlet dairelerdeki işlemlerin askıya alındığı ve bir günlük tatil ilan edildiği belirtildi. Bölge halkına, zorunda kalınmadığı sürece evlerini terk etmeme çağrısında bulunuldu. Suriye basını, Tayyibe köyü ve Deyrizor şehir merkezindeki yerleşim bölgelerinin gece saatlerinde kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve roket saldırılarıyla hedef alındığını aktardı. - RAKKA