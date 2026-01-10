Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud mahallesinin terör örgütünden temizlendiği belirtilerek, "Sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz, çünkü terör örgütlerinin unsurları aralarında saklanıyor.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud mahallesinin terör örgütünden temizlendiği belirtilerek, "Sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz, çünkü terör örgütlerinin unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" ifadeleri kullanıldı. - HALEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa