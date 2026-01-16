Suriye ordusundan Deyr Hafir'de terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon

Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesinde terör örgütü PKK/ Ypg ve Suriye uzantısı SDG'ye karşı operasyon başlattı.

Suriye Ordusu Operasyon Odası, Deyr Hafir bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG ile müttefiklerine ait mevzilere yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Hedef alınan bu noktaların terör örgütü PKK/YPG ve müttefikleri için stratejik mevziler olduğu, Halep'teki yerleşim bölgelerini ve sivil halkı hedef alan kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) bu mevkilerden havalandığı vurgulandı. Söz konusu üslerin Halep'in doğu kırsalına yönelik saldırılarda ana merkez olarak kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu noktaların aynı zamanda bölgedeki sivillerin güvenli alanlara çıkışını engellemek amacıyla birer tehdit unsuru oluşturduğu belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, sivil halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla muhtemel operasyon sahasındaki terör noktalarını gösteren haritalar yayımlanmış, sivillerin belirlenen 4 kritik konumu derhal tahliye etmelerine yönelik çağrıda bulunulmuştu. Yetkililer, Suriye'nin egemenliğini tehdit eden sınır ötesi teröristlere ve Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın rejiminden kalan unsurlara karşı mücadelenin tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüleceği vurgulamıştı. - ŞAM