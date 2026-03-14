Suriye'de Esad rejimine ait karargah yakınlarında toplu mezar bulundu

Suriye'ni Dera ilinde Esad rejiminin askeri karargahı yakınlarında 11 kişiye ait ağır işkence izleri taşıyan ceset kalıntılarının olduğu toplu mezar bulundu.

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait katliam izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, Dera ilinin kuzey kırsalındaki es-Sanameyn şehri yakınlarında Esad rejiminin askeri karargahı civarında toplu bir mezar buldu. Tel Gurabe mevkiinde tespit edilen toplu mezardan elleri bağlı ve üzerlerinde ağır işkence izleri olan 11 kişiye ait ceset kalıntıları çıkarıldı. Bu durumun, söz konusu kişilerin eski rejim tarafından infaz edildiğini gösterdiği ifade edildi. İlgili makamların ve yetkili birimlerin derhal bölgeye geldiği, cesetlerin usulüne uygun şekilde çıkarılması ve kimlik tespiti işlemlerinin yapılması için gerekli tüm yasal ve tıbbi çalışmaları başlattığı ifade edildi. - DERA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı