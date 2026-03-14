Suriye'de Esad rejimine ait karargah yakınlarında toplu mezar bulundu

Suriye'nin Dera ilinde Esad rejiminin askeri karargahı yakınlarında, ağır işkence izleri taşıyan 11 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu bir toplu mezar tespit edildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait katliam izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri, Dera ilinin kuzey kırsalındaki es-Sanameyn şehri yakınlarında Esad rejiminin askeri karargahı civarında toplu bir mezar buldu. Tel Gurabe mevkiinde tespit edilen toplu mezardan elleri bağlı ve üzerlerinde ağır işkence izleri olan 11 kişiye ait ceset kalıntıları çıkarıldı. Bu durumun, söz konusu kişilerin eski rejim tarafından infaz edildiğini gösterdiği ifade edildi. İlgili makamların ve yetkili birimlerin derhal bölgeye geldiği, cesetlerin usulüne uygun şekilde çıkarılması ve kimlik tespiti işlemlerinin yapılması için gerekli tüm yasal ve tıbbi çalışmaları başlattığı ifade edildi. - DERA

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı