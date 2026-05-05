Suriye'de üst düzey isimlere suikast hazırlığında olan terör örgütü hücresi çökertildi

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonla üst düzey isimlere suikast hazırlığında olan terör hücresi çökertildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Suriye'de terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Suriye İçişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından başkent Şam, Halep, Humus, Tartus ve Lazkiye kentlerinde ortak düzenlenen terörle mücadele operasyonu ile üst düzey isimlere suikast hazırlığında olan terör örgütü hücresi çökertildi. Operasyon kapsamında en az 11 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü üyelerinin Lübnan'da eğitim aldıkları ve Suriye topraklarına sızdıkları ifade edilerek, üst düzey hükümet yetkililerini hedef alan sistematik suikastlar içeren eylem hazırlığında oldukları belirtildi.

Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, ele geçirilenler arasında el yapımı patlayıcılar, roketatarlar ve çok sayıda el bombası ile teknik takip ve destek teçhizatları bulunuyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
