Suriye'de Kiliseye Bombalı Saldırı: 20 Ölü

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Suriye'nin Şam kentinde Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı. Saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye'de Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ mensubu terörist tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Dweila Mahallesi'nde bulunan Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, 52 kişinin de yaralı olduğunu aktardı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ mensubu terörist tarafından düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, intihar bombacısının kiliseye girdiğini, ateş açtığı ve ardından kendini patlattığını ifade etti. Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, saldırganların 2 kişi olduğunu birinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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