Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve SDG'ye silah sevkiyatı yapan şebekeye operasyonda 5 gözaltı

Suriye'nin Şam kırsalı bölgesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah sevkiyatı yapan 5 kişilik bir şebeke çökertilirken, yaklaşık 1.5 ton ağırlığında patlayıcı madde ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ele geçirildi.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah sevkiyatı gerçekleştiren kişilere yönelik nitelikli bir operasyon düzenlendi. Kapsamlı faaliyet, Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed El-Dalati liderliğindeki ekipler ve Dera İç Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak Qudssaya bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Süveyda bölgesindeki yasa dışı gruplar, SDG'nin faaliyet gösterdiği bölgeler ve DEAŞ hücrelerine silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen İ.T., A.N., M.N., M.F. ve C.H. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suriye emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, "Operasyon, bir çiftlikteki şüpheli faaliyetlere yönelik alınan hassas ve güvenilir istihbarat bilgileri sonucu gerçekleştirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölgeyi hızla kordon altına alarak baskın gerçekleştirmiştir. Yapılan aramalarda; FPV tipi insansız hava araçları (İHA) ve ilgili teçhizatları, yaklaşık 1.5 ton ağırlığında TNT tipi patlayıcı madde ile kamikaze İHA'larda kullanılmak üzere hazırlanmış 2 kilogramlık anti-personel mayınlar ele geçirilmiştir" denildi.

Yetkililer, ele geçirilen tüm mühimmata el konulduğunu ve gözaltına alınan şüphelilerin, gerekli yasal işlemlerin yapılarak adalete sevk edilmeleri amacıyla ilgili birimlerdeki sorgularının sürdüğü bildirildi. - ŞAM