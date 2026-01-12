Haberler

Humus'ta camiye bombalı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Humus'ta camiye bombalı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı
Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne düzenlenen bombalı saldırının failleri, yürütülen terör operasyonunda yakalandı. Şüpheliler üzerinde patlayıcı düzenekleri ve belgeler ele geçirildi.

Suriye'de İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne bombalı saldırı gerçekleştiren şüpheliler, yürütülen terör operasyonunda yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 26 Aralık'ta Humus'un Vadi el-Zehab Mahallesi'nde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne bombalı saldırı gerçekleştiren zanlıların yakalandığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Ahmed Atallah el-Diyab ile Enes el-Zerrad'ın yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler, çeşitli silahlar, mühimmatın yanı sıra, terör eylemlerine karıştıklarını kanıtlayan belgeler ve dijital deliller ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı aktarıldı. - HUMUS

